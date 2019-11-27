الأردن يلعب دورا قياديا في المنتدى العالمي للعلوم 2019 في بودابست

عمان – الغد – بحضور ومشاركة الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو اللجنة التوجيهية للمنتدى، وتحت شعار “العلوم والأخلاقيات والمسؤولية”، عُقد في بودابست الأسبوع الماضي المنتدى العالمي للعلوم (WSF) 2019.

المنتدى العالمي، الذي يعقد مرة كل سنتين يعد أكبر تظاهرة علمية تجمع العلماء وصانعي السياسات العلمية من شتى بقاع الارض، فهو منتدى عالمي للسياسة العلمية تنظمه المنظمات الشريكة بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والمجلس الدولي للعلوم (ISC)، والرابطة الأمريكية للتقدم العلمي (AAAS)، والأكاديمية المجرية للعلوم بصفتها المضيف لهذا العام.

لعبت الجمعية العلمية الملكية دورًا رائدًا في حدث هذا العام، وشاركت في تنظيم جلستين رئيسيتين والمشاركة في العديد من الدورات الأخرى. وتحدثت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، التي رافقها فريق من العلماء الشباب وكبار موظفي في الجمعية، امام البرلمان المجري في اليوم الأخير للمنتدى، تناولتفي كلمتها موضوع دبلوماسية العلوم في الوقت الآني والمستقبل.

وبالتعاون ما بين الجمعية العلمية الملكية ومنظمة InterAcademy Partnership تم عقد جلسة خاصة لمناقشة مخرجات المنتدى العالمي للعلوم 2017 الذي عقد في البحر الميت في الأردن بتنظيم من الجمعية العلمية الملكية تحت شعار “العلم من أجل السلام” واخر التطورات والمستجدات على تلك المخرجات والتوصيات.

كما خصصت جلسة لتناول موضوع العلوم الأساسية من أجل التنمية، نظمتها الجمعية العلمية الملكية مع العديد من الاتحادات العلمية الدولية الرائدة، وذلك بهدف تحليل أهمية المشاريع الكبرى للبنى التحتية العلمية مثل مشروع SESAME ودورها في تعزيز العلوم في البلدان الأقل نمواً. واحتفلت هذه الجلسة أيضًا بتسمية اليونسكو لعام 2022 “السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل التنمية”، حيث قادت الأردن هذه المبادرة من خلال وفدها الدائم إلى اليونسكو.

وأكد المنتدى العالمي للعلوم 2019 على دور الأردن الرائد كدولة تمكين للعلوم، وبطل العلوم في المنطقة والعالم، من خلال الجمعيه العلمية الملكي، والأميرة سمية رئيس الجمعيةومبعوث اليونسكو الخاص للعلوم من أجل السلام.