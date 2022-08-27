الأردن ينافس بقوة لاستضافة اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

دخل الأردن في منافسة قوية لاستضافة اجتماعات الاتحاد لدولي لكرة الطاولة والتي تعقد لمدة خمسة أيام اعتبارا من 10 كانون الأول المقبل.

ويتنافس الملف الأردني الذي تقدم به الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي، مع سبعة ملفات تقدمت بها اتحادات دول إنجلترا والبرتغال والأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وتونس والعراق.

وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أن الملف الأردني مرشح بقوة لنيل شرف استضافة هذه الاجتماعات، والتي يحضرها اكثر من 220 دولة من مختلف قارات العالم، وأن الملف اشتمل على كافة الجوانب والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي، موضحا أن التصويت على الدولة التي ستحظى بنيل استضافة الاجتماعات سيكون يوم بعد غد الاثنين.

وأشاد الزعبي بالدور الكبير الذي يلعبه نائب رئيس الاتحاد الدولي القطري خليل المهندي في حث اعضاء الاتحاد الدولي على التصويت لمصلحة الملف الأردني، نظرا لما يحتويه على كافة المتطلبات.