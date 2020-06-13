الأردن ينتج شوكولاتة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا

عمان- الغد- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الحكومة ستواصل دعمها للصناعات الوطنية لإنتاج سلع منافسة محليا وعالميا بهدف زيادة صادرات القطاع الصناعي وقدرته على التشغيل.

واضاف الحموري خلال رعايته احتفال شركة الزيتونة لصناعة الشوكولاتة بمناسبة الاعلان عن منتج لشوكولاتة مدعمة بالفيتامينات والمعادن، أن الحكومة اسهمت في حل العديد من المعيقات الاجرائية، وبعض المعيقات ذات البعد المالي التي تواجه القطاع الصناعي،معربا عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل.

ولفت إلى ان الصادرات الاردنية شهدت نموا بنسبة 17 بالمئة قبل ازمة كورونا.

واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن أزمة كورونا بالرغم من سيئاتها إلا أنها ساهمت بتعريف المستهلك الأردني بأهمية الصناعة الوطنية، ما يؤكد الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الأردنية التي تصل منتجاتها لأكثر من 140 دولة.

وشدّد الجغبير على اهمية الصناعة الوطنية باعتبارها المشغل الاكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وبعدد يتجاوز 250 الف عامل وعاملة، وتصل الاستثمارات فيه إلى 17 مليار دينار من خلال 22 الف منشأة صناعية، مشيرا إلى أن الغرفة تدرس حاليا إنشاء سوق تجاري (مول) لبيع المنتجات الصناعية الأردنية للمواطنين مباشرة وبأسعار مناسبة.

وقال أمين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ضياء الدين عرفة، إن المنتج هو ثمرة للتعاون القائم بين كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا بشكل اساسي وشركة الزيتونة للشوكولاتة، وبدعم من صندوق دعم البحث والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

واوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة البترا الدكتور ابراهيم الأدهم أن المنتج يعد أحد الابحاث العملية التي تقع ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة بهدف تحويل البحث العلمي من المجالات النظرية إلى المجال التطبيقي.

واشار المدير العام لشركة الزيتونة لصناعة الشوكولاتة المهندس سليم هنديلة إلى أن الأصناف التي ستطرح في الاسواق من هذا المنتج (الشوكولاتة)، حصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

ولفت إلى أنها أصناف تشمل شكولاتة داكنة خالية من السكر ومدعمة بفيتامينات د3 و ب12 وعناصر الحديد والزنك والكالسيوم لدعم جهاز المناعة وزيادة قدرته على مقاومة الفيروسات.

وذكرت مديرة صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة التابع للمجلس الأعلى ريما راس أن الصندوق يعمل من خلال نشاطاته المختلفة على دعم الصناعات الوطنية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والتشجيع على زيادة التنافسية.