الأردن ينتج 1250 سلعة صناعية تصدر لـ 130 دولة

عمان – الغد – قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس اللجنة المشرفة على حملة “صنع في الأردن ” المهندس موسى الساكت، ان الصناعة الاردنية تنتج اليوم اكثر من 1250 سلعة صناعية في عشرة قطاعات صناعية ما جعلها تصل لأسواق 130 دولة حول العالم.

وقال المهندس الساكت في تصريح صحافي اليوم الجمعة إن “الصناعة الأردنية باتت تنافس الكثير من صناعات العالم، رغم ما تتعرض له من تحديات صعبة”، وحققت نجاحات مبهرة من حيث انتشارها في العالم.

وأشار إلى أن الصناعة الاردنية تسهم بما يقارب ربع الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يشكل 10 مليار دينار كما تعتبر المولد الرئيس لفرص العمل ما يعني تخفيف نسب الفقر والبطالة داعيا المواطنين الى الاقبال على الصناعة المحلية لما لها من اثر كبير على الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.

ولفت المهندس الساكت الى أن “الهدف الرئيس التي قامت من أجله حملة “صنع في الاردن” هي تسليط الضوء على ما يصنع وينتج محليا من خلال المصانع القائمة بالمملكة، مشددا على ان الاردن، “بلد صناعي، وما ينقصنا هو تعزيز جهودنا لتتحول صناعتنا إلى مصاف الصناعات العالمية”.