الأردن ينتج 3 براميل من النفط يوميا.. فكم تبلغ حاجته؟

رهام زيدان

عمان- كشفت أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الأردن ينتج ثلاثة براميل من النفط يوميا من أصل حاجة الأردن البالغة 143 ألف برميل يوميا.

وتعني الأرقام السابقة أن الإنتاج المحلي يغطي ما نسبته 0.002% من حاجة الأردن فقط، ( أي برميلين مقابل كل 100 ألف برميل الحاجة اليومية).

وبينت وزارة الطاقة أن إنتاج الأردن بلغ خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب 4.7 ألف برميل أي بمتوسط 1.175 ألف برميل سنويا.

وبحسب البيانات، بلغ إنتاج النفط العام الماضي 1.8 ألف برميل، مقارنة مع 1.6 ألف برميل في العام الذي سبقه، فيما بلغ الإنتاج خلال العامين 2017 و 2018 ما يقارب 0.3 ألف برميل و ألف برميل على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي محليا بلغ نحو 15.7 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة (السنوات الأربع الماضية 2017 -2020).

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 5.3 مليار قدم مكعب العام الماضي وهو ما يغطي 4% من حاجة المملكة من الغاز، وذلك مقارنة مع 3.5 مليار قدم العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 51%.

وكان إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة بلغ عام 2019 نحو 3.3 مليار قدم مكعب، بينما كان حجمه 3.6 مليارا في عام 2018.

ويبلغ معدل الاحتياجات اليومية من الغاز الطبيعي في المملكة ما يراوح 355 مليون قدم مكعب يوميا أو ما يعادل 129.575 مليار قدم مكعب سنويا.

وبحسب التقرير نفسه، فقد تم رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة لحوالي 27 مليون قدم مكعب بعد اكتشاف ثلاثة أبار منتجة للغاز، وبلغت نسبة مساهمة غاز الريشة في توليد الطاقة الكهربائية العام الماضي نحو 2.1%، حيث بلغ إنتاج حقل الريشة الغازي حوالي 5318 مليون قدم مكعب بمعدل يومي 14,6 مليون قدم مكعب، وذلك بارتفاع مقداره 1925 وبنسبة 57 % مقارنة بعام 2019.

يذكر أن شركة البترول الوطنية المطورة للحقل قالت في وقت سابق إنها تسعى لإكمال حفر 5 آبار غاز في حقل الريشة مع نهاية العام الحالي.

وبحسب الشركة فإن 4 من هذه الآبار قيد العمل حاليا، أما الخامسة فسيتم البدء بها في وقت لاحق خلال العام، إذ يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية في الحقل بنهاية العام إلى نحو 35 مليون إلى 37 مليون قدم مكعب يوميا.

وحول إنجازاتها في مجالي النفط والغاز أيضا، قالت الوزارة إنه تم إصدار نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات النفطية، وتم العمل على زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في الماضونة بحوالي 6 آلاف طن حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 79.5%

كما تعزيز المخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة والمخزن في الماضونة بمقدار 20 ألف طن بنزين 90 و 10 الآف طن بنزين 95 و52 ألف طن ديزل يورو 5 وفقا للتقرير.

وفي مجال الغاز الطبيعي جرى العمل على تنويع مصادر الغاز الطبيعي حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط غاز الشمال والبدء بالتزود بالغاز الطبيعي من نقطة تزويد الشمال مطلع عام 2020، كما تم تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة ومصر العربية ومن خلال شركة نوبل انيرجي بالإضافة للغاز المنتح من حقل الريشة الغازي.

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