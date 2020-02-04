الأردن ينتج 340 طن عسل العام الماضي

عمان – قال نقيب النحالين الاردنيين المهندس محمد الفقير ان انتاج الاردن من العسل العام الماضي بلغ 340 طنا.

وبين الفقير في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان انتاج الاردن السنوي من العسل يتراوح ما بين 200 – 300 طن، تنتجها نحو 60 الف خلية، مشيرا الى أن سعر كيلو العسل يبلغ نحو 20 دينارا.

واضاف، ان عدد النحالين في الاردن حسب الاحصاءات الرسمية يبلغ 1400 نحال، وعدد خلايا النحل نحو 48 الف خلية، وبحسب تقديرات النقابة يبلغ عدد النحالين حوالي 4 الاف لوجود عدد كبير من النحالين غير المسجلين رسميا، وعدد الخلايا نحو 60 الف خلية.

وحول تسويق العسل بين الفقير ان استيراد الاردن من العسل ساهم في صعوبة تسويق هذا المنتج محليا، مشيرا الى أن المملكة استوردت في الفترة بين عامي 2004 و 2013 نحو 600 طن على اساس سنوي، وارتفع الاستيراد نحو 600 بالمائة منذ العام 2014 ليبلغ نحو 4000 طن على اساس سنوي.

واشار الفقير ان استهلاك الاردنيين من العسل يبلغ 150 غراما للفرد سنويا، مشيرا الى ان الكميات المستوردة لا تذهب جميعا للاستهلاك، حيث تدخل هذه المادة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، مبينا ان السلالة الاردنية من النحل انقرضت منذ ثمانينيات القرن الماضي بفعل آفة “الفاردا” وان النحل الموجود اليوم هو نحل غربي، حيث يستورد الاردن سنويا نحو 500 ملكة .