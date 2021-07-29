الأردن ينشد التعويض أمام الفلبين.. وقمة بـ”نكهة إفريقية” بين مصر وتونس

خالد العميري

عمان- تختتم اليوم منافسات المرحلة الخامسة والأخيرة من الدوري المجزأ لبطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات، حيث تلتقي السعودية مع المنتخب الوطني الأولمبي عند الساعة الواحدة ظهرا، تليها مواجهة مصر وتونس عند الساعة الرابعة، على أن يلتقي المنتخب الوطني الأول مع الفلبين عند الساعة السابعة مساء، في صالة الأمير حمزة.

ومن المقرر أن تتضح اليوم هوية الفرق التي احتلت المراكز من 1 إلى 4، بعد شطب نتائجها مع المنتخب الوطني الأولمبي، استنادا إلى تعليمات البطولة، في الوقت الذي فقد فيه المنتخب السعودي فرصة التواجد بالدور المقبل، بعد تعرضه لثلاث خسائر أمام “صقور الأردن” والمنتخبين الفلبيني والتونسي، وطبقا لنظام البطولة، سيلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث غدا وفقا لنظام “الكروس”، على أن يلعب الفائزان في المشهد الختامي والخاسران بدور تحديد المراكز، في البطولة التي تختتم فعالياتها بعد غد.

ويتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الوطني الأول برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة، ثم المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط من 4 خسائر متتالية، فيما يتشارك منتخبا الفلبين وتونس بذات الرصيد من النقاط (3 نقاط) وبشكل مؤقت، وذلك بعد شطب نتائج كافة المنتخبات التي تقابلت مع المنتخب الوطني الأولمبي، استنادا إلى تعليمات البطولة، حيث تأتي مشاركة المنتخب الوطني “الأولمبي” للوقوف على مستويات اللاعبين وإكسابهم المزيد من الخبرات.

صقور الأردن والفلبين..

لا مجال للأخطاء

لا شك أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب مروان معتوق ومساعديه وسام الصوص ومحمد حمدان، سيعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري، خاصة مع ارتفاع عدد حالات “التيرن أوفر”، حيث كانت إحصائيات المباراة الأخيرة متواضعة للمنتخب الوطني مع تدني نسب التسجيل، فبلغت نسبة نجاح لاعبي المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 28 % (10 من 35)، وبلغت 32 % من خارج القوس (8 من 25) مقابل 65 % من خط الرميات الحرة (23 من 35) مع ارتكاب 18 حالة (تيرن أوفر).

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على فريدي إبراهيم لضبط الإيقاع بمساندة من أمين أبو حواس وسامي بزيع -حال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام تونس على مستوى الكاحل- مع الدفع بالمجنس كاميرون فورتي أو بديله زيد عباس بجانب أحمد الدويري تحت السلتين، إلى جانب امتلاك العديد من اللاعبين المؤثرين على “الدكة” بوجود أحمد حمارشة ومحمود عابدين ونادر أحمد ويوسف أبو وزنة وأحمد عبيد وإبراهيم حماتي ومحمد شاهر، على أن يتم الاستعانة بهم طبقا لمجريات المباراة، وفي المقابل فإن الأميركي تاب بالدوين المدير الفني للمنتخب الفلبيني، الذي سبق له تدريب “صقور الأردن” في العام 2011، يدرك جيدا قدرات لاعبي المنتخب الوطني ويمتلك المفاتيح القادرة على الحد من خطورتها، خاصة مع اعتماده على سام بيلانغيل وجاستن بالتازار في صناعة اللعب بالتناوب، ويساندهما “صائد الثلاثيات” دوايت راموس حول القوس، مع تواجد جورج جو والمجنس كاكو كوامي للم والتسجيل تحت السلتين، فيما يشكل تواجد اللاعبين رون اباريينتوس ومايكل نيتو وويليام نافارو وكارل تامايو وجوردان هيدينغ، مرونة تكتيكية في خيارات المدرب تاب بالدوين.

وأمام سرعة لاعبي المنتخب الفلبيني وقدرتهم على تطبيق أسلوب الدفاع الضاغط “مان تو مان”، والتفريغ للمسددين حول القوس، يتوجب على الجهاز الفني لـ”صقور الأردن” الاعتماد على تطبيق أسلوب “دفاع المنطقة” في حدود ضيقة، واللعب بطريقة “مان تو مان”، مع تدوير الكرة بنحو جيد، لضمان اختراق سلة المنتخب الفلبيني

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