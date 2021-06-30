الأردن ينضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

عمان – الغد – أعلن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية عن انضمام الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية إلى عضوية الاتحاد الدولي وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية والذي أُقيم يوم 26 حزيران (يونيو) الحالي.

وعبر رئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عن فخره واعتزازه بالإنضمام إلى الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وأشار الدكتور العجارمة إلى أن حصول الأردن على العضوية لدى الاتحاد الدولي يُشكل إنجاز غير مسبوق للرياضة المدرسية في الأردن وسيساهم في تطوير مفهوم الرياضة المدرسية وزيادة التفاعل والتعاون مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأخرى.

وكان الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية قد تأسس عام ١٩٩٩ وهو اتحاد نوعي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية ويعنى بالطلاب والطالبات في جميع محافظات المملكة وبجميع مديرياتها ويقوم بتنفيذ معظم النشاطات الرياضية ولجميع الفئات العمرية ويحرص على توفير فرص متكافئة للطلبة الرياضيين للحصول على مشاركات رياضية فاعلة تمكنهم من إبراز مواهبهم وقدراتهم بتفوق للعمل بروح الفريق والتزود بالمهارات الرياضية العملية العلمية ليكونوا رياضيين منتمين إلى وطنهم مساهمين في رفعة الرياضة العالمية.