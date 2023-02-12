الأردن ينقل 480 خيمة إلى المتضررين من زلزال تركيا

عمّان- الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه وبناءً على التوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسيير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل ما مجموعه ٤٨٠ خيمة عائلية من مستودعات المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في المملكة، لإيصالها إلى المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، من أصل ١٠ آلاف خيمة سيتم نقلها تباعاً عبر جسر جوي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن المملكة مستمرة بتقديم المساعدات إلى الأشقاء في المناطق المنكوبة في البلدين الشقيقين.