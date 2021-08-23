الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي المملكة لأميركا

عمان- الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاثنين، أن الأردن وافق على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان.

وأكد الفايز أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدول العربية والأجنبية تساهم في تخفيف الأزمة الانسانية من خلال استخدام أراضيها ومطاراتها لغايات الإجلاء أو استضافة المواطنين الأفغان، إذ استضافت قطر 8000 أفغانيا، والكويت 5000، والإمارات 5000، وكندا 20000.