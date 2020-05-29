الأردن يودع كامل أبو جابر ظهر السبت

عمان – الغد- يودع ذوو ومحبو وزير الخارجية الأردني الأسبق والمفكر الاستراتيجي كامل أبو جابر، جثمانه الطاهر الساعة 13:30 بعد ظهر السبت في كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس في منطقة خلدا غربي العاصمة عمان.

ستقام الجنازة برعاية المطران خريستفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس ومشاركة أفراد العائلة والأصدقاء.

ومن هناك ينقل الجثمان إلى مقبرة العائلة في اليادودة ليوارى الثرى إلى جانب والدته ووالده صالح ابو جابر؛ أحد الآباء المؤسسين للدولة الأردنية الحديثة.

ونظرًا للظروف الراهنة وامتثالاً لتعليمات تدابير السلامة العامة تقتصر مراسم الوداع على افراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

وكان فقيد الأردن توفي صباح الجمعة عن 88 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والإنساني في حقول السياسة، الدبلوماسية، الأكاديمية، الادب السياسي و الفكر والإبداع.