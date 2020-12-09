الأردن وسانت كيتس ونيفس يوقعان بياناً لإقامة علاقات دبلوماسية

عمان-الغد- وقّع اليوم السفير الأردني لدى المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا عمر النهار وسفير فيدرالية سانت كريستوفر (سانت كيتس) آند نيفس “كيفين آيزك”، نيابة عن حكومتي بلاديهما، بياناً مشتركاً يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وفي إجتماع أعقب توقيع البيان، بحث النهار وآيزك في مقر السفارة الأردنية في لندن سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، وأخذها آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

كما بحث النهار وآيزك آخر المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه، وجهود المملكة المستهدفة تجاوزها.