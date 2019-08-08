الأردن يوقع عقد جناح لمعرض إكسبو دبي 2020

عمّان – في إطار تحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 ابريل 2021، التقى سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وفد إكسبو 2020 دبي(مها القرقاوي: نائب رئيس للمشاركات الدولية، واحمد الحمدان عضو الوفد) معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين في مكتبه بالوزارة.

كما التقى سفير الدولة ووفد إكسبو 2020 دبي، في مقر رئاسة الوزراء كلا من: معالي سامي الداوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومعالي مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعطوفة الدكتور خالد الوزني رئيس هيئة الإستثمار والدكتور فريدون حرتوقة أمين عام الهيئة. ثم أجرى سفير دولة الإمارات ووفد إكسبو لقائين آخرين، مع معالي مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار وعطوفة ثابت النابلسي أمين عام وزارة الشباب، كل على حدا.

وجرت مباحثات موسعة خلال اللقاءات كافة، تركزت على سبل تعزيز مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في معرض إكسبو 2020 بدبي، حيث أبدى الجانب الأردني إهتماماً وتعاوناً كبيراً في المشاركة. وتكللت اللقاءات في النهاية بتوقيع عقد جناح الأردن لمعرض إكسبو 2020 دبي.