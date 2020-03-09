الأردن يوقف السياحة مع فلسطين وإسرائيل

عمان-الغد– أصدرت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن، وتالياً ما جاء فيه:

الإصابات:

لا إصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز، ولم يُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها سابقا. المصاب بفيروس كورونا بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 85 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 221.

مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. ويجري العمل على تجهيز موقع حجر صحي جديد.

إجراءات تتعلق بالسفر:

تنصح الحكومة المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا.

يُنصح المواطنون القادمون من بعض الدول التي يوجد فيها عدد كبير من الإصابات بالفيروس (مثل العراق ومصر وفرنسا واِسبانيا وألمانيا) بالقيام بحجر منزلي ذاتي بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، والاتصال بالجهات الصحية في حال ظهور أعراض ليتم التواصل معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة.

تم وقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج.

تم منع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض.

تم وقف الرحلات المدرسية الخارجية.

تم تعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

تم وقف حركة المجموعات السياحية الأجنبية بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

الاستفسارات والتوعية:

“اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، أطلقتها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111.

المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها:

مستشفى البشير │ مستشفى الجامعة الأردنية │مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد │ مستشفى الكرك الحكومي │ مستشفى الملك عبدالله المؤسس │ مستشفى الأمير هاشم العسكري