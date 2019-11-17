الأردن يُشارك في الكأس الإقليمي الأول لرياضة “الفلوربول”

عمان – الغد – غادر وفد الأولمبياد الخاص الأردني صباح اليوم الأحد، للمشاركة في الكأس الإقليمي الأول في رياضة الفلوربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سوف تقام بالقاهرة للفترة ما بين 17-21 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة 6 دول عربية.

ويترأس الوفد الدكتور علي الشواهين، ويضم كلا من اللاعبين: محمود القطب وعزالدين عبده ويوسف الشافعي و مأمون دودين ومحمد عقباي وكريم الجبارين ، والمدرب معمرالكسجي والمدرب محمد موسى.

الجدير بالذكر، أن هذه الرياضة أدخلت لأول مرة ضمن الألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص الدولي، وستكون أول مشاركة للمنتخب الأردني في الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام في السويد 2021.