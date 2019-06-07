الأردن.. 10 وفيات على الأقل في جملة حوادث مختلفة خلال عيد الفطر

عمان- الغد- توفي نحو 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات، خلال جملة من حوادث السير والدهس والاختناق، بالإضافة إلى جريمة قتل واحدة، شهدتها المملكة خلال 3 أيام عيد الفطر المبارك.

تفصيلاً، فقد كان الحدث الأبرز وفاة 3 أطفال اختناقاً جراء استنشاقهم مبيداً حشرياً ساماً في مدينة العقبة أول أيام العيد، فيما شهدت صبيحة اليوم الأول وفاة فتاة بحادث تدهور سيارتها قرب دوار الشعب في عمان.

وعصر ذلك اليوم، توفيت سيدة وأصيبت اثنتان أخرتان، إثر تدهور مركبتهن على طريق كفر أسد في محافظة إربد.

ثاني أيام العيد لم تتوقف حوادث السير وحصدت مزيداً من الأرواح، حيث توفي شخص وأصيب 3 آخرون في حادث سير في منطقة الجويدة جنوبي العاصمة عمان، تبعها وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث تدهور بمنطقة دبة حانوت بمحافظة العقبة، ثم إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم في الرصيفة.

ثالث أيام العيد، أعُلن عن إصابة 14 شخصاً في حوادث سير في العاصمة عمان، ثم قتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً طعنا في مدينة إربد.

مساءً توفي شخص دهساً في منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، تبعه وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بحادث تصادم في كفريوبا في إربد.

كما أصيب 3 أشخاص بتسمم غذائي في ضاحية الاستقلال في عمان.