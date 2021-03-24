الأردن.. 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجل الأردن، اليوم الأربعاء، 104 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 9130 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 562857، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتاليا نص الموجز:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (9130) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (562,857) حالة.

• سُجّلت (104) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6181) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.96%)، مقارنة مع (19.7%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,151) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,617,586) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8300) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (456,188) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (100,488) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (514) حالة، فيما غادرت (374) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3372) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (3627) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1383) في محافظة الزرقاء.

– (1375) في محافظة إربد، منها (107) في الرمثا.

– (664) في محافظة البلقاء.

– (391) في محافظة العقبة.

– (338) في محافظة المفرق.

– (310) في محافظة الكرك.

– (265) في محافظة عجلون.

– (224) في محافظة مأدبا.

– (196) في محافظة جرش.

– (181) في محافظة الطفيلة.

– (176) في محافظة معان، منها (38) في البترا.