الأردن.. 104 وفيات و9130 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجل الأردن، اليوم الأربعاء، 104 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 9130 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 562857، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وتاليا نص الموجز:
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9130) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (562,857) حالة.
• سُجّلت (104) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6181) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.96%)، مقارنة مع (19.7%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,151) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,617,586) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8300) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (456,188) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (100,488) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (514) حالة، فيما غادرت (374) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3372) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (3627) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1383) في محافظة الزرقاء.
– (1375) في محافظة إربد، منها (107) في الرمثا.
– (664) في محافظة البلقاء.
– (391) في محافظة العقبة.
– (338) في محافظة المفرق.
– (310) في محافظة الكرك.
– (265) في محافظة عجلون.
– (224) في محافظة مأدبا.
– (196) في محافظة جرش.
– (181) في محافظة الطفيلة.
– (176) في محافظة معان، منها (38) في البترا.