الأردن.. 6 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت في الأردن اليوم الأربعاء 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و286 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 762706 إصابات، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9922 بعد رصد وفاة 6 مصابين، بحسب الموجز.

وأجري 9797 فحصا مخبريا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.92%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 8.275778 ملايين فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 553، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 745005، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 7779.

وسُجلت 83 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرج 37 شخصا من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 481 مصابا.