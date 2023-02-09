“الأرصاد”: أمطار شباط تحقق ضعف معدلها الشهري العام

عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن شهر شباط في الموسم الحالي، شهد في ثلثه الأول ثلاثة منخفضات جوية والتي عملت على تعديل الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة.

وبحسب بيان صحفي صدر اليوم عن إدارة الأرصاد الجوية، قال آل خطاب، إن المناطق الشمالية والوسطى حققت أكثر من 200 بالمئة من المعدل الشهري لشهر شباط في الثلث الأول منه، وقد سجلت أغلب مناطق المملكة مجاميع مطرية وفيرة خلال المنخفض الجوي الأخير والذي أثر على المملكة خلال الفترة 6-9 شباط الحالي، معدلاً الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة بنسب تراوحت ما بين 2-34 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام.

وأشار إلى أن المناطق الوسطى كانت الأكثر تأثرًا بهذا المنخفض الجوي والتي شهدت فيها محطة رصد الجامعة الأردنية أعلى مجموع مطري خلال هذا المنخفض وبلغ (124.5) ملم بما نسبته 24 بالمئة من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ (116.7) ملم بما نسبته 23 بالمئة من معدلها الموسمي العام يليها محطة حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ (113.0) ملم بما بنسبته 24 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني مجموع مطري بلغ (69.0) ملم بما نسبته 28 بالمئة.

وأضاف، بأن الأداء الموسمي المطري في المملكة ومع نهاية هذا المنخفض الجوي، يعتبر جيداً وأعلى من معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في المناطق الوسطى بما فيها الأغوار الوسطى، وحول معدلاته العامة في المناطق الشمالية والشرقية في المملكة، بينما تراجع الأداء المطري في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية بما فيها الأغوار الجنوبية، فيما بقي الأداء المطري أعلى من معدلاته العامة لمثل هذا الوقت في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة.

وأوضح آل خطاب بأن الأداء المطري خلال هذا الموسم المطري الحالي يعتبر أفضل من أداء الموسم الماضي، لمثل هذا الوقت في أغلب مناطق المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

–(بترا)