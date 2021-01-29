الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم قد يصحبها الرعد وتساقط للبرد

عمان – تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، وتتعمق الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتجدد هطول الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق.

ويتوقع خلال ساعات النهار أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية هطول زخات خفيفة من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر ولفترة محدودة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تضعف الهطولات بوجه عام، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتخف سرعتها تدريجياً اثناء الليل. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد الهطولات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية التي لن تشهد هطولات، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 5 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 3، وفي مرتفعات الشراة 5 – 2، وفي مناطق البادية 13 – 4، وفي مناطق السهول 9 – 5، وفي الاغوار الشمالية 14 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 10، وفي البحر الميت 17 – 11، وفي خليج العقبة 19 – 9 درجة مئوية. –(بترا)