الأرصاد: أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات العالية السبت

عمان- قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، ان تحليلات النماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية تشير الى ان المملكة ستتأثر اعتباراً من الساعات الاولى لصباح بعد غد السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص.

واكد المومني في تصريح صحفي اليوم الخميس، انه سيطرأ نتيجة لذلك انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار – بمشيئة الله- في المناطق الشمالية من المملكة وتمتد تدريجياً خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وتساقط البرد، وقد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع تساقط زخات من الثلج صباح السبت على المرتفعات الجبلية العالية.

واشار المومني، الى ان المملكة ستبقى يوم الاحد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر وتكون الهطولات غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

واضاف، ان الخرائط تشير الى تأثر المملكة بمنخفض اخر الاثنين المقبل، وستقوم دائرة الارصاد الجوية بمتابعة المنخفض الجوي بدقة وتزويد الجهات المعنية والمواطنين باي مستجدات على المنخفض الجوي، داعيا المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه وان يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية، وأيضا بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، كما حذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.-(بترا)