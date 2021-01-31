الأرصاد: أمطار مربعانية الشتاء أقل من المعدل

عمان- قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن مربعانية الشتاء التي انتهت يوم امس، حققت كميات أمطار اقل من معدلها العام لفترة المربعانية بقليل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها الاغوار الشمالية والوسطى، بنسب تراوحت بين (24-27) بالمئة من المعدل العام للموسم المطري.

واوضح آل خطاب في بيان صحفي اليوم الاحد، ان المربعانية لشتاء 2020 / 2021 شهدت اربعة منخفضات جوية وانقطاع للامطار دام 21 يوما في الفترة من 24 كانون الاول الماضي ولغاية 14 كانون الثاني الحالي.

واضاف ان أداء المربعانية كان ضعيفاً في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بنسب ترواحت بين (1-15) بالمئة من المعدل العام للموسم المطري، حيث بلغ معدل مجموع كميات الأمطار في المناطق الشمالية خلال فترة المربعانية 99.9 ملم، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 5 بالمئة، فيما بلغ معدل مجموع الأمطار في المناطق الوسطى الغربية 113.1 ملم، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 3 بالمئة، والمناطق الوسطى الشرقية بمعدل مجموع مطري بلغ 33.8 ملم، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 3 بالمئة، والمناطق الشرقية بمعدل مجموع مطري بلغ 13.5 ملم، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 15 بالمئة، والأغوار الشمالية بمعدل مجموع مطري بلغ 94.3 ملم، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 6 بالمئة، والأغوار الوسطى بمعدل مجموع مطري بلغ 74.9 ملم ، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 3 بالمئة، والأغوار الجنوبية بمعدل مجموع مطري بلغ 0.5 ملم ، بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 29 بالمئة، وفي المناطق الجنوبية الغربية بمعدل مجموع مطري بلغ 18.4 ملم بانخفاض عن معدل الفترة بنسبة 22 بالمئة، والمناطق الجنوبية بمعدل مجموع مطري بلغ 7.3 ملم ، بانخفاض عن معدل الفترة 17 بالمئة، فيما لم تشهد محطة رصد مطار الملك حسين الدولي في العقبة اية هطولات مطرية خلال مربعانية هذا الموسم.

واوضح آل خطاب بأن خمسينية الشتاء للموسم 2020 /2021 تبدأ اليوم وتشكل امطارها ما نسبتة 38 بالمئة من امطار الموسم المطري العام، وتستمر 50 يوما وتقسم الى اربعة اقسام كل قسم مدته اثنا عشر يوما ونصف اليوم.

ولفت الى ان السجلات المناخية تشير الى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء تبلغ 15.0 س، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى لنفس الفترة 5.0 س .

بترا