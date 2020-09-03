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الأرصاد الجوية تحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال الظهيرة

منذ 27 دقيقة

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عمان- حذرت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، وذلك بسبب موجة الحر التي تتعرض لها المملكة.
وأكدت أن درجة الحرارة العظمى حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، وصلت الى 42 درجة مئوية بحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية.
ودعت في بيان صحفي، المواطنين للإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، اضافة لعدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة.
وتوقعت الدائرة تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار في مناطق البادية.
يشار الى ان المملكة تتعرض الى كتلة هوائية حارة وجافة من المتوقع ان تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل، تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة. –(بترا)

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