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“الأرصاد الجوية” تقدم إرشادات للمواطنين أثناء البرق والرعد

منذ ساعتين

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عمان- دعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب استعمال الهواتف المزودة باسلاك إلا في الحالات الطارئة خلال حدوث البرق والرعد.
ودعا مدير التنبؤات الجوية في الدائرة رائد رافد، المواطنين اثناء تواجدهم خارج البيت عند حدوث البرق والرعد للجوء إلى مبنى أو مركبة، وإذا كان الشخص يقود دراجة هوائية أو نارية بأن يترجل عنها مباشرة.
وحذر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية من الوقوف في المناطق العالية أو الإمساك بالمعادن والأسلاك اثناء حدوث البرق والرعد. -(بترا)

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