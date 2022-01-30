الأرصاد تحذر من الانجماد صباح غد والحكومة تؤكد.. لا تأخير للدوام

عماد العجلوني- حذرت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية لليوم الأحد من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة بحيث تكون الأجواء شديدة البرودة.

ووفق النشرة الجوية فإن هذه الليلة ستشهد العديد من المناطق في المملكة درجات حرارة دون الصفر المئوي الأمر الذي يعمل على تشكل الصقيع حيث من المتوقع أن تسجل مرتفعات الشراه درجتين تحت الصفر ومناطق البادية درجة واحدة تحت الصفر المئوي.

إلى ذلك فقد أوضح مصدر حكومي مطلع لـ”الغد” بأن الحكومة لا تنوي تأخير دوام الموظفين غداً.

وكانت مناطق واسعة من المملكة قد شهدت صباح اليوم انجمادا بسبب بقايا الثلوج المتراكمة على جوانب الطرق ويأتي ذلك بعد أن تأثرت المملكة بمنخفض جوي عميق من أصل قطبي أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة في العديد من مناطق المملكة.