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“الأرصاد” تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس ظهر غد

منذ ساعتين

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عمان- حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس اثناء ساعات الظهيرة يوم غد الاربعاء.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية يوم غد مشيرة إلى ان المملكة ستتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة وجافة في معظم مناطق المملكة وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. (بترا)

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