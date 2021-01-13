“الأرصاد” تحذر من انخفاض الحرارة الخميس

عمان- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض الحرارة الواضح يوم غد الخميس وذلك بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي.

وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس يوم غد الخميس بحوالي 7-9 درجات مئوية عن يوم الأربعاء لتعود بذلك الى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الى أخذ الحيطة من هذا الفرق في درجات الحرارة لما له من آثار سلبية على الجهاز التنفسي.