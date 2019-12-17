الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع الليلة

عمان – حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر احتمال تشكل الصقيع في اجزاء محدودة من المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية (الشراه) وأجزاء من مناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.

واشارت في تقرير لها الى انه سيطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة يوم غد وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.- بترا