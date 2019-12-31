آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأرصاد” تحذر من خطر تشكل الصقيع صباحا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم غد فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
واشارت في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى ان الأجواء ستكون غدا باردة في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

“الأمانة” توقف خدماتها الإلكترونية لمدة 3 أيام

منذ 14 دقيقة

القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا إثر خلاف بينهما في منطقة النزهة

منذ 47 دقيقة

149 شهيدا فلسطينيا خلال 2019

منذ ساعة واحدة

الرزاز: سعي جادّ للحدّ من هدر المال العام

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock