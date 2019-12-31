“الأرصاد” تحذر من خطر تشكل الصقيع صباحا

عمان- حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم غد فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

واشارت في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى ان الأجواء ستكون غدا باردة في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.-(بترا)