الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غيوم ركامية رعدية في شرق المملكة.

ودعت الدائرة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق الخطرة ومناطق تجمع مياه الأمطار والمحاذية السيول.

وكانت إدارة الإرصاد ذكرت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يستمر على المملكة، اليوم ، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق عدة من المملكة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة على فترات يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.