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“الأرصاد” تخالف أرقام “طقس العرب” في كميات الأمطار بعمان وإربد

منذ ساعتين
جانب من الأمطار التي تساقطت على عمان الليلة الماضية (تصوير أمجد الطويل)

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عمان- الغد-  قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الجوي الحالي في منطقة رأس منيف وبلغت 136.9 ملم، يليها منطقة وسط البلد بعمان بنسبة 95.0 ثم حدائق الحسين وبلغت 94.5.

وأضافت: “بلغت كمية الهطول في إربد 90.5 والرمثا 56.0 ومطار عمان المدني 62.8 والسلط 87.4 والجبيهة 67.0 والزرقاء 25.1 والشوبك 0.5 ودير علا 45.7 والقويسمة 71.5 والغباوي 12.0 والمفرق 28.3 والصفاوي 7.1 والضليل 12.2”.

أما الطفيلة ومعان والعقبة والجفر وغور الصافي فلم يُسجل فيها تساقطاً للأمطار حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب دائرة الأرصاد.

وكان موقع “طقس العرب” قدم أرقاماً مختلفة في إربد الذي قال إن كميات الأمطار فيها تجاوزت 130 ملم وغرب عمان 105 ملم وشرق عمان 100 ملم.

جدول لكميات الأمطار خلال الـ 48 ساعة بحسب موقع طقس العرب

وقال مدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب في دائرة الأرصاد، ان الهطولات المطرية والتي نتجت عن المنخفض الجوي حسنت المعدلات المطرية والتي كانت ضعيفة جدا قبل الهطولات في اليومين الماضيين.

وأشار آل خطاب في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي والذي تحرك باتجاه شمال شرق سوريا لذا تستمر الاجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر قد تكون أثناء النهار غزيرة على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وان كميات الامطار التي هطلت سجلت ارقاما ممتازة من حيث الهطول. (بترا)

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