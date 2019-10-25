“الأرصاد” ترد: الأردن منطقة لا تتعرض لأعاصير

عمان – قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان الاردن منطقة لا تتعرض لاعاصير ولم تتعرض لاي اعصار سابقا.

واضاف في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هناك شروطا للاعصار حسب الدرجة وان الدرجة الاولى وهي اضعف انواع الاعاصير تتطلب ان تكون سرعة الرياح تتجاوز 110 كم في الساعة وان يتحقق انحدار عميق في قيم الضغط الجوي.

واشار الى ان ما تتعرض له سواحل مصر من هطولات مطرية لم يصل الى مستوى الاعصار لان سرعة الرياح لم تتجاوز 60 كم في الساعة في الوقت الذي تتراوح فيه سرعة الرياح في الاعاصير حسب الدرجة من الاولى الى الخامسة ما بين 110 الى 250 كم في الساعة ولم يتحقق شرط انحدار الضغط الجوي.

واشار الى ان ما تتعرض له مصر من حالة جوية هو منخفض جوي متوقعا ان تضعف الهطولات المطرية عند وصوله لليابسة.

يشار الى ان الأجواء ستكون غدا السبت غائمة جزئياً إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات من المطر بين الحين والآخر خاصة في جنوب غرب المملكة تكون غزيرة على فترات في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة،و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية وتنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.-(بترا)