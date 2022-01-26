الأرصاد تطلق تسمية “الخير” على المخفض

بدأ المنخفض الجوي، الذي أسمته الأرصاد الجوية بـ “منخفض الخير”، تأثيره على بعض مناطق المملكة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن منخفض الخير بدأ تأثيره بتساقط الثلج على جبال البترا، كما وتشهد منطقة ارحابا في محافظة إربد تساقطًا لحبات البرد.

وتتأثر المملكة منذ صباح اليوم الأربعاء، بمنخفض قبرصي يستمر حتى ساعات الظهيرة من يوم السبت المقبل، حيث ستشهد المملكة تساقطا غزيرا للأمطار في معظم المناطق، وستشتد الحالة الجوية ليلة اليوم الأربعاء وصباح الخميس بالهطولات الثلجية على المرتفعات الجبلية (الـ 700 متر فما فوق). وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتدريجياً واعتباراً من ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000 متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة، حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات؛ بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة. بترا