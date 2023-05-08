الأرصاد تقدم الدورة التدريبية الـ44 المتخصصة في الرصد الجوي

بدأت في مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية التابع لإدارة الأرصاد الجوية/ وزارة النقل الدورة التدريبية الـ44 في الرصد الجوي لموظفين من إدارة الأرصاد الجوية.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب خلال فعاليات افتتاح الدورة: إن دورة الرصد الجوي تستمر لثلاثة أشهر يشارك فيها مجموعة من الموظفين الجدد بهدف تأهيلهم علمياً وعملياً وتمكينهم من العمل في محطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد الجوية/ وزارة النقل في مختلف المطارات المدنية والعسكرية وباقي المحطات المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

كما يشارك في الدورة موظفون من مديرية المناخ بهدف تأهيليهم وإطلاعهم على آخر الإجراءات في عمليات الرصد الجوي وتشفير البيانات المناخية.

وأشار آل خطاب إلى أن مركز التدريب تأسس عام 1972 ويهدف إلى تعليم وتدريب وتأهيل الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالرصد والتنبؤات الجوية والمناخ.