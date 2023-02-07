الأرصاد تنشر التحذير باللون الأحمر

في آخر تحديث للنشرة الجوية الواردة من إدارة الأرصاد الجوية أظهرت التحذير باللون الأحمر في عدد من المحافظات.

حيث نشرت التحذير باللون الأحمر في كل المحافظات عدا العقبة وهو يدل على ضرورة توخي الحذر الشديد مع النصيحة باتخاذ تدابير استثنائية.

وقد حذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت و خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية.

كما وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بانواعها المختلفة و خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية و تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية و تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.