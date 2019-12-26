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“الأرصاد”: توقع اشتداد غزارة المطر المصحوب بالبرد في المناطق الوسطى

منذ 4 ساعات

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عمان- قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ان صور الأقمار الصناعية الملتقطة لحركة الغيوم تشير إلى اقتراب غيوم رعدية باتجاه المناطق الوسطى وتشمل العاصمة والسلط والبحر الميت ومادبا حتى شمال محافظة الكرك.
واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية(بترا) انه يتوقع اشتداد غزارة المطر المصحوب بتساقط البرد في تلك المناطق خلال الساعة المقبلة مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وفيضان في مناطق تجمع المطر. (بترا)

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