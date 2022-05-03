الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار وانخفاض متوال حتى الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية في العديد من المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية، ومن خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض آخر على الحرارة، وتكون الأجواء تميل إلى البرودة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، لتسجل اقل من معدلاتها ا لاعتيادية بحوالي 6 -7 درجات مئوية، وتميل الأجواء إلى البرودة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 13، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 36 – 15، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 22، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 23 درجة مئوية.