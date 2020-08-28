الأرصاد: طقس حار اليوم وبدء موجة الحر السبت

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت بموجة حارة وجافة؛ تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في معظم المناطق وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاحد، وتبقى الأجواء جافة وحارة في معظم المناطق وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 29، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة. بترا