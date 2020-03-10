“الأرصاد”: عاصفة غبارية الخميس في مقدمة منخفض جوي عميق

عمان- تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء قليلا، مع أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت، فيما تظهر الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، ويستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه. ويطرأ غدا الاربعاء ارتفاع على درجات الحرارة حيث تسود أجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الخميس بعاصفة غبارية في مقدمة منخفض جوي عميق يتمركز فوق مصر وتسود أجواء مغبرة ودافئة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة أثناء النهار لهطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

ومع ساعات الليل تزداد كميات الغيوم على جميع الارتفاعات وتشتد سرعة الرياح يرافقها هبات قوية احياناً، تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن تكون الهطولات غزيرة على فترات، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 19، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الأغوار الشمالية 26 – 16، والأغوار الجنوبية 28 – 16، والبحر الميت 27 – 17، وخليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.-(بترا)