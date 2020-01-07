“الأرصاد”: كتلة هوائية باردة تعبر المملكة مساء ومنخفض جوي غدا

عمان- تبقى المملكة اليوم الثلاثاء تحت تأثير أجواء باردة وغائمة جزئياً، وتعبر المملكة تدريجياً مع ساعات الليل الأولى كتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص سيؤثر على المملكة يوم غد الاربعاء.

وتهطل خلال ساعات الليل الأولى زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومن المتوقع ان تكون الهطولات فوق المرتفعات الجبلية العالية على شكل زخات ثلجية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في أجزاء من المرتفعات الجبلية ومناطق البادية خلال ساعات الليل المتأخرة.

اما يوم غد، تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى.

ومع ساعات الليل تتعمق الكتلة الهوائية الباردة، لتشمل الهطولات أغلب مناطق المملكة، حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، كما يتوقع مع ساعات الليل هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويوم الخميس، تبقى الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً مع احتمال هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويستمر تأثر المملكة يوم الجمعة بالكتلة الهوائية الباردة، وتبقى الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا في ساعات النهار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في العاصمة عمان اليوم من 12 إلى 3 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية تتراوح بين 12 إلى 4 درجات مئوية، وفي المناطق الجنوبية تتراوح بين 12 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وفي خليج العقبة تتراوح بين21 إلى 11 درجة مئوية.-(بترا)