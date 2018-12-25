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الأرصاد: كتلة هوائية باردة وماطرة مخلوطة بالثلوج الجمعة

منذ 1 ساعة
الأرصاد

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عمان- الغد قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المصاحبة للمنخفض الجوي.

وأضافت أنه ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وستكون الأجواء باردة وماطرة مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد احياناً.

وأشارات إلى أن هناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الليل وفجر الجمعة لسقوط أمطار مخلوطة بزخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة (مرتفعات الشراة).

وحذرت الدائرة من:

خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وخطر حدوث البرق وهطول زخات من البرد.

وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وخطر حدوث الانجماد والصقيع بعد منتصف الليل فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية (مرتفعات الشراه).

وخطر تدني مدى الرؤية الاققية بسب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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