الأرصاد: منخفض جوي الأربعاء القادم

قالت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها إن المملكة على موعد مع منخفض جوي الأربعاء القادم حيث تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

حيث تتزايد كميات الغيوم وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد أثناء الليل إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، و الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.