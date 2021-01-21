الأرصاد: نسب الأمطار وصلت إلى 23 % خلال المنخفضين السابقين

عمان – الغد – أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أن كميات الأمطار التي هطلت على المملكة خلال الفترة من 16 إلى 20 من كانون الثاني الحالي، عدلت مجاميع الأمطار لهذا الموسم بنسب تراوحت بين 10 إلى 23 بالمئة من المعدل الموسمي المطري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أعلى مجموع مطري خلال هذه الفترة بلغ في محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية في المناطق الوسطى الغربية في محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ 0ر52 ملم، يليها المناطق الشمالية في محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ 1ر49 ملم، ومن ثم المناطق الجنوبية في محطة رصد الربة بمجموع مطري بلغ 3ر45 ملم.

وأضاف آل خطاب أن مجموع أمطار مربعانية الشتاء تحقق عادة 30 بالمئة من المعدل الموسمي العام للأمطار في مناطق المملكة، ومع اقتراب نهاية مربعانية هذا الشتاء، فإن الأمطار التي هطلت خلال هذه المربعانية ولغاية اليوم، حققت ما نسبته 20 بالمئة في المناطق الشمالية، و22 بالمئة في المناطق الوسطى الغربية، و25 بالمئة في المناطق الوسطى الشرقية، و13 بالمئة في المناطق الشرقية، و22 بالمئة في الاغوار الشمالية، و23 بالمئة في الأغوار الوسطى.

وأوضح أن أداء المربعانية حتى هذا اليوم يعتبر ضعيفاً في المناطق الجنوبية حيث حققت ما نسبته 11 بالمئة من الأمطار من معدلها الموسمي العام، إضافة إلى أن الأغوار الجنوبية ومدينة العقبة سجلت مجموعاً مطرياً أقل من 0ر1 ملم خلال هذه المربعانية. وقال إن الاحصاءات المطرية في مديرية المناخ/ إدارة الأرصاد الجوية ومع نهاية هذا المنخفض، تشير إلى أن أداء الموسم المطري 2020 /2021 يعتبر جيداً في كل من الأغوار الشمالية والوسطى والمناطق الوسطى الشرقية من المملكة، وحول معدلها العام في المناطق الشمالية والوسطى الغربية، فيما كان الأداء المطري دون المستوى المطلوب في باقي مناطق المملكة.

وبين أنه ومع نهاية هذا المنخفض فإن نسب الأمطار ومعدل الهطول في مناطق المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى اليوم كانت على النحو التالي: المناطق الشمالية 1ر166 ملم محققة 41 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وبلغت النسبة في المناطق الوسطى الغربية نحو 3ر170 ملم محققة 41 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الوسطى الشرقية بلغت 5ر60 ملم محققة 49 بالمئة من معدلها الموسمي العام، والمناطق الشرقية 4ر34 ملم محققة 37 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي الأغوار الشمالية 3ر219 ملم محققة 57 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي الأغوار الوسطى 2ر156 ملم محققة 56 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وفي الأغوار الجنوبية بلغت النسبة 5ر12 ملم، محققة 17 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية 5ر31 ملم محققة 13 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية 9ر48 ملم محققة 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وفي العقبة بلغت 9ر12 ملم محققة 55 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

أما بالنسبة للتوقعات خلال الأيام المقبلة، أوضح آل خطاب أنه وحسب آخر التحليلات في مديرية التنبؤات تشير إلى أن المملكة خلال اليوم والـ3 أيام المقبلة، تحت تأثير كتلة هوائية باردة وجافة بسبب تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري يؤدي إلى استقرار على الأجواء وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقائها دون معدلاتها العامة بحوالي 3-4 درجات مئوية، حيث تسود أجواء باردة نهاراً وباردة جداً ليلاً يصاحبها رياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية خلال هذه الليلة والليالي المقبلة من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول.