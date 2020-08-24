“الأرض الدولية” و”أرض القمر” تدشنان باب المدينة مول بالزرقاء

الزرقاء – تم التوقيع على إتفاقية إلتزام بالتمويل بين شركة ارض القمر للإستثمار والتطوير العقاري ومؤسسة التطوير والتمويل الاميركية DFC بمبلغ 41 مليون دولار، ووقع الإتفاقية عن الشركة رئيس مجلس الادارة المهندس سعيد بهجت سعيد، والرئيس التنفيذي باسل سعيد، وعن الجانب الاميركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التطوير والتمويل الامريكية لتمويل المشاريع العقارية DFC / السيدة ديبرا إيرب Debra L Erb.

واعلنت الشركة عن إنجاز 80% من مشروع باب المدينة مول الذي يقام على مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز / في محافظة الزرقاء وبمحاذاة شارع الجيش وعلى مساحة 30 الف متر مربع وبناء يبلغ 114 الف متر مربع.

وقال رئيس مجلس الادارة المهندس سعيد ان مشروع باب المدينة مول فريد من نوعه في المملكة من حيث التصميم، وبتكلفة تبلغ 73 مليون دولار بتمويل ذاتي الى جانب قرض ميسر من مؤسسة التطوير والتمويل الامريكية DFC، واضاف ان المول راعى المعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والإحتياجات لمواطني وساكني المنطقة بما يجعل التسوق اكثر راحة ومتعة.

واكد المهندس سعيد ان المول سيوفر نحو الفي فرصة عمل دائمة، كما يوفر 1500 فرصة عمل خلال عمليات البناء والتجهيز، وقال ان الشركة فتحت باب الحجز للإيجار امام المستثمرين ..شركات وافراد.

ويضم المول سوق كبيرة لـ كارفور العالمية، وفروع للبنوك المرخصة، وماركات عالمية، الى جانب مساحة واسعة واماكن لإصطفاف السيارات تستوعب 1600 مركبة، وسلسلة من مطاعم دولية ومحلية معروفة تستوعب اكثر 630 مقعدا، وقاعة مساحتها اربعة الاف متر مربع هي الاكبر في المملكة مخصصة لالعاب الأطفال، ودور للسينما، مع تخصيص 20 محلا للنساء لإقامة مشاريع صغيرة تقدم مجانا، واكد المهندس سعيد ان ذلك ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الشركة لسكان المنطقة.

واضاف ان المول يتضمن مشروعا مبتكرا يضم نحو 40 محلا بمساحات صغيرة الى متوسطة تشكل عددا من المشاريع الصغيرة ضمن منطقة يطلق عليها اسم سوق ( زاركي ) وهو الاسم القديم للزرقاء منذ الاكاديين.

الرئيس التنفيذي لـ”ارض القمر للاستثمار والتطوير العقاري ” السيد باسل سعيد قال ان إلتزام مؤسسة التطوير والتمويل الامريكية DFC بتمويل احد اكبر المشاريع في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز / محافظة الزرقاء يساهم في تعزيز الثقة بسلامة الإقتصاد ومناخ الإستثمار في الاردن، خصوصا وان المؤسسة تتعاون مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع قادرة على المساهمة في تسريع وتيرة التنمية وتحسين مستويات المعيشة وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة لمواجهة التحديات في عدد من الدول النامية والناشئة.