الأرقام القياسية حافز رونالدو في مونديال قطر

مدن – لا يتوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبدا، عن إيجاد دوافع جديدة، لتقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب، بهدف تحقيق الأمجاد الفردية والجماعية، وفي سن السابعة والثلاثين، ينظر إلى نهائيات كأس العالم 2022، على أنها فرصة جديدة لتحطيم الأرقام القياسية.

بالنسبة لرونالدو، يبقى الهدف الأسمى، هو الفوز بكأس العالم، ولا سيما أنه حقق أمنية طال انتظارها قبل 6 أعوام، عندما نال لقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي، قبل أن يضيف إليه لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.

مسيرة رونالدو في نهائيات كأس العالم، تبقى متواضعة، إذا ما تمت مقارنتها بمشواره في البطولات الأخرى، فهو الذي شارك في منافساتها 4 مرات، سجل خلالها 7 أهداف فقط، ووصل إلى نصف النهائي مرة وحيدة، وذلك في مشاركته الأولى العام 2006.

الفوز بكأس العالم أمر في غاية الصعوبة بكل تأكيد، ولا سيما بوجود العديد من المنتخبات المرشحة للمنافسة، لكنها أيضا مهمة ليست بالمستحيلة، بالنظر إلى الأسماء المرعبة التي يمتلكها المنتخب البرتغالي، مثل برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز، إلى جانب الأسطورة رونالدو.

وسواء تمكن رونالدو من إحراز اللقب أم لا، فإنه يضع في عين الاعتبار بكل تأكيد، تحقيق سابقة تاريخية لم يسبق لأحد أن وصل إليها في تاريخ كأس العالم.

شارك رونالدو في 4 نسخ من بطولة كأس العالم، وتمكن من هز الشباك في جميعها، بواقع هدف واحد في كل من كأس العالم 2006 و2010 و2014، و4 أهداف في كأس العالم 2018.

ويعتبر رونالدو، رابع لاعب يسجل أهدافا في 4 نسخ من بطولات كأس العالم، بعد البرازيلي بيليه (1958 و1972 و1966 و1970)، والألماني أوفي زيلر (1958 و1962 و1966 و1970)، والألماني الآخر ميروسلاف كلوزه (2002 و2006 و2010 و2014).

وفي حال أحرز رونالدو هدفا واحدا بالنهائيات المقبلة في قطر، فإنه سيكون حينها أول لاعب يسجل في 5 بطولات مختلفة من كأس العالم.

نضيف إلى ذلك، أن رونالدو يسعى للانضمام إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذي شاركوا في 5 بطولات كأس العالم، وهو الأمر الذي سيحققه أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمكسيكي أندرياس جواردادو، إضافة إلى الإسباني سيرجيو راموس في حال تم اختياره ضمن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر.

وهناك 3 لاعبين فقط سبق لهم أن خاضوا نهائيات كأس العالم 5 مرات، وهم المكسيكيان أنتونيو كارباخال (1950 و1954 و1958 و1962 و1966) ورفاييل ماركيز (2002 و2006 و2010 و2014 و2018)، والألماني لوثر ماثايوس (1982 و1986 و1990 و1994 و1998).

وقد يرغب رونالدو أيضا، في تحطيم رقم قياسي خاص به، بعدما سجل ثلاثية في مرمى إسبانيا (3-3) بالدور الأول من البطولة الأخيرة في روسيا، ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل “هاتريك” بعمر 33 عاما و130 يوما.

ودائما ما تسيطر حمى الأرقام القياسية، على منافسات كأس العالم لكرة القدم، وقبل انطلاق النسخة الثانية والعشرين في قطر، هناك العديد من الأرقام التي باتت مهددة من قبل المنتخبات واللاعبين المشاركين.

وهذا التقرير يركز على أرقام قياسية بحوزة المنتخب البرازيلي، وكيف بإمكان المنتخب الألماني تحطيمها أو الاقتراب منها في حال وصل إلى أدوار متقدمة في مونديال 2022.

من المعروف أن المنتخب البرازيلي، هو أكثر المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، فلم يغب إطلاقا عن منافسات البطولة، منذ انطلاق النسخة الأولى في أوروجواي العام 1930، حيث يحمل في رصيده 21 مشاركة سابقة.

ويأتي المنتخب الألماني، في المركز الثاني برصيد 19 مشاركة (لم يغب منذ خوض نهائيات 1954)، متقدما على المنتخب الإيطالي (18) والمنتخب الأرجنتيني (17) والمنتخب المكسيكي (16).

ويصعب كسر الرقم البرازيلي هذا، طالما أن الفريق يتأهل بسهولة إلى كل نسخة من البطولة، لكن هناك أرقاما في حوزته، يتطلع المنتخب الألماني إلى كسرها.

لعب المنتخب البرازيلي 109 مباريات في النهائيات، وهو العدد نفسه الذي خاضه المنتخب الألماني، والفريق الذي يلعب مباريات أكثر في مونديال قطر، سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات.

وحقق المنتخب البرازيلي 73 انتصارا في تاريخ مشاركاته بالنهائيات، مقابل 67 انتصارا للمنتخب الألماني، الذي يحتاج لخسارة منافسه مبارياته الثلاث في الدور الأول، مقابل إحراز اللقب، كي يستطيع تحطيم الرقم القيباسي أو الانفراد به.

لا تتوقف المطاردة الألمانية للبرازيل عند ذلك، حيث يأمل”المانشافت” في تسجيل الأهداف عبر نجومه أمثال ليروي ساني وسيرج جنابري وكاي هافرتز وتوماس مولر، من أجل تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة لفريق واحد في جميع نسخ البطولة، والذي يحمله منتخب “السيليساو” برصيد 129 هدفا، بفارق 3 أهداف فقط أمام الألمان.

وهناك رقم آخر يأمل الألمان الاقتراب منه على أقل تقدير، حيث تحتل البرازيل صدارة المنتخبات الأكثر جمعا للنقاط، وفقا لنظام حصول الفائز على 3 نقاط، برصيد 237 نقطة، مقابل 221 نقطة للمنتخب الألماني.

لكن الهدف الرئيسي للمنتخب الألماني في هذه البطولة، يتمثل في إحراز اللقب المونديالي الخامس، ومعادلة رقم المنتخب البرازيلي الذي ضم إلى خزائنه 5 ألقاب الأعوام 1958 و1962 و1970 و1993 و2002.

بيد أن هناك رقما واحدا، يتفوق من خلاله الألمان على البرازيليين، حيث احتل المنتخب الألماني أحد المراكز الثلاثة الأولى 12 مرة (4 في المركز الأول، 4 في المركز الثاني، 4 في المركز الثالث)، مقابل 9 مرات للمنتخب البرازيلي (5 مرات في المركز الأول، ومرتان في المركز الثاني، ومرتان في المركز الثالث).

وخلال البطولة المقبلة، يتمتع المنتخب البرازيلي بحظوظ أوفر للمنافسة على اللقب، في ظل الأسلحة التي يتمتع فيها بكافة المراكز، تحت قيادة المدرب تيتي، فيما يواصل مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك، البحث عن حلول لضعف عنصر الخبرة لدى معظم لاعبيه. -(وكالات)