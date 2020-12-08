الأرقام اليومية للإصابات والوفيات.. زيادة بالوعي أم انتشار للخوف

منى أبوحمور

عمان- صعود المنحنى الوبائي خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع حالات الإصابات وأعداد الوفيات، شكل صدمة كبيرة للكثيرين، ودفع بالبعض لأخذ قرار بعدم متابعة الأرقام اليومية التي أصبحت مصدرا للقلق والخوف، لكنها بالوقت ذاته بقيت دافعا للآخرين للالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وما يزال إعلان الوزارة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي يترك أثرا كبيرا في نفوس المواطنين الذين يخشون الرقم، لاسيما وأن أعداد الوفيات لم تنخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بالتزامن مع انخفاض عدد الإصابات.

اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان يشير الى أن الجهات المختصة ومنذ بدء جائحة كورونا، دأبت للإعلان عن أعداد الإصابات اليومية وكذلك أعداد الوفيات والفحوصات التي تم إجراؤها وأضيف إليها لاحقا أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات والمغادرين لها.

ووفق سرحان، هو جهد يعطي مؤشرات معينة عن هذا الوباء الذي ما يزال العالم لا يعرف عنه كل شيء، لافتا إلى أن نشر الأرقام اليومية يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها إعطاء صورة دقيقة عن الاصابات واعداد الوفيات، وحالات الشفاء ودرجة انتشار الوباء، لتمكين الجهات المختصة من المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة بالتعامل معه، واعداد الأسرة اللازمة في المستشفيات، كذلك طبيعة الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها.

الاعلان عن الاعداد ونشرها من خلال وسائل الاعلام، مؤشر للوضوح والشفافية في التعامل مع الوباء، وفي المقابل فإن الإعلان عن تزايد الحالات والوفيات يمكن أن يسهم في إثارة القلق عند الكثيرين، خصوصا أن الإعلان عن الأرقام لا يصاحبه نشر تفاصيل تساهم في مزيد من الايضاحات لجميع فئات المجتمع، وللتقليل من حالة القلق من المفيد ان يرافق نشر الأعداد توضيحات وشروحات تعطي صورة أوضح وفق سرحان.

ويشير سرحان إلى حاجة أعداد الوفيات إلى تصنيف اكثر دقة يشمل تحديد الاعداد الفعلية للوفيات بسبب وباء كورونا، بمعنى ان السبب المباشر للوفاة هو الوباء، وطبيعة الأمراض التي كانوا يعانون منها، وفترة الاصابة بالوباء ومدة تلقي العلاح في المستشفى قبل الوفاة.

الى ذلك، نشر الأعمار ضمن فئات عمرية، وحالات الوفاة بين الذكور والاناث. وتوزيع الوفيات على المحافظات.

وبخصوص الإصابات يبين سرحان أن نشر معلومات إضافية عنها يمكن ان يساهم في زيادة الوعي لخطورة هذا الوباء، وليس إثارة القلق والاضطراب فقط، اضافة إلى أن ذلك يمكن الباحثين والدارسين ووسائل الاعلام من الاستفادة من ذلك في إجراء الدراسات والمقارنات، وتبسيط هذه الارقام ودلالاتها للجميع.

ومن الأمور التي يمكن أن تساهم في نشر الوعي، درجة انتشار الوباء داخل العائلة الواحدة عند إصابة احد الأفراد، خصوصا في حالة الحجر المنزلي لمعرفة فعالية هذا الحجر والالتزام وفعاليته، وكذلك نسبة الاصابة داخل المؤسسة الواحدة عند إصابة أحد افراد المؤسسة، وكذلك نشر المستوى العلمي للمصابين.

ويقول سرحان بدون الارقام والإحصاءات الصحيحة، ليس من السهل اتخاذ القرارات على مستوى الأفراد والمؤسسات وستكون القرارات بناء على آراء وانطباعات شخصية يمكن التشكيك بها.

ومن الضروري إتاحة البيانات – دون الدلالة الى أصحابها- للباحثين والمهتمين على موقع متخصص يتم تحديثه وتطويره باستمرار، ليساهم أهل الخبرة والاختصاص من الافراد والمؤسسات الرسمية والأهلية في جهود التعامل مع الوباء، وأن يتم عرض البيانات بصورة علمية واضحة الدلالة تتضمن الجداول والرسومات والاشكال، وكيفية احتساب هذه الارقام والمؤشرات.

البيانات مهمة في قراءة اكثر دقة لواقع الوباء والتنبؤ بمستقبله، وفق سرحان، واعتماد الطريقة الافضل للتعامل معه والسيطرة عليه وان تكون جزءا من عملية التوعية المستمرة وليس سببا اضافيا في إثارة القلق.

وعلى الصعيد النفسي يشير اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة إلى أن الخطاب حول كورونا هو دائما مخيف للإنسان، وبالتالي يولد حالة من القلق وردة الفعل التي تعتمد على طبيعة الشخص وقدراته النفسية والفكرية واستيعابه للفكرة ومدى تحمله لما يتلقى من معلومات وكيفية التعامل معها بأدوات وآليات والحظر واليقظة او التعامل معها بالخوف والرعب.

ويعتقد مطارنة أن التركيز الإعلامي الكبير على جائحة كورونا خلق حالة كبيرة من القلق والتوتر وانتكاسات الجوانب الاقتصادية وغياب الأمان النفسي والسلام الاجتماعي نتيجة الخشية من فقدان قريب أو صديق أو التعرض إلى مشكلة اقتصادية تمنعه من الإنفاق على نفسه.

ويجد مطارنة النتائج السلبية الكبيرة التي تركتها الأرقام على نفسية الأطفال وأسرهم، إذ يعيشون في حالة من القلق والتوتر الكبيرين، كما أن الاصابات والوفيات كبيرة وما تتداوله وسائل التواصل الإجتماعي من أعداد من الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا أوجد حالة من الرعب عند الكثيرين.

غياب التوازن النفسي والمجتمعي له انعكاسات خطيرة جدا وستبقى آثاره على المواطنين في المستقبل، وفق مطارنة الذي يبين أن حالة الوعي والالتزام التي قد تخلقها هذه الأرقام تعتمد على مدى الوعي والمعرفة لدى المتلقي.

ونصح تقرير نشر مؤخرا، الأشخاص الذين يشعرون بالخوف والقلق، ألا يستمعوا أو يقرؤوا أو يشاهدوا الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا والاكتفاء بمتابعة الأخبار التي تصدرها منظمة الصحة العالمية أو السلطات المختصة في بلدك والتي تساعدك على أخذ الاحتياطات الوقائية.

كما أكد التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يكون الشخص داعماً لكل من أصيب بالفيروس او عرضة للإصابة به ونشر قصص النجاح مثل قصص من تعافى من الفيروس، وكيفية تقوية جهاز المناعة عند الانسان، ونشر المعلومة الصحيحة ووقف المعلومات الخاطئة والنظر بإيجابية وثقة الشخص بقدراته وتعزز السلوكيات الصحيحة لمنع انتشار الفيروس وبدء الشخص بنفسه باتباع السلوكيات الصحيحة لتكون عامل تغير إيجابيا.