الأرقام ترجح كفة بيلباو على برشلونة في بطولة “كأس الملك”

بيلباو (إسبانيا) – يحل برشلونة ضيفا على ملعب (سان ماميس) معقل أثلتيك بلباو في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس، حيث سيسعى خلال هذه المواجهة لتجنب سيناريو آخر زيارتين له إلى هذا الملعب بالليغا والكأس، وهو الخسارة.

وكانت آخر خسارة للبلاوجرانا في بيلباو بالليغا هذا الموسم، في مستهل مشوار الفريقين بالمسابقة، حيث سقط حامل اللقب بهدف البديل المخضرم أريتز أدوريز بعد دقائق فقط من دخوله للملعب.

بينما كان آخر سقوط للبرسا على هذا الملعب في كأس الملك في ذهاب دور الـ16 لموسم (2016-17)، حيث كان يدرب برشلونة حينها لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا حاليا، بينما كانت المفارقة أن إرنستو فالفيردي كان من يجلس على مقعد الكدير الفني للفريق الباسكي، قبل أن يخلف إنريكي في منصبه في البرسا فيما بعد.

وانتهت تلك المباراة بتفوق أصحاب الضيافة بهدفين لواحد، قبل أن يرد برشلونة اعتباره في مباراة الإياب على ملعبه (الكامب نو) بنتيجة (3-1)، ويكمل مشواره بالتتويج باللقب على حساب ديبورتيفو ألافيس (3-1).

ووفقا للأرقام الصادرة عن النادي الباسكي، التقى برشلونة وأثلتيك في 109 مناسبة رسمية على ملعب (سان ماميس)، منذ مباراتهما الأولى في مارس/آذار 1929، والتي انتهت بفوز ساحق لـ”أسود الباسك” بنتيجة (5-1).

وحقق أثلتيك خلال تلك المواجهات الانتصار في 52 مباراة، مقابل 33 للزوار، بينما خضع الطرفين للتعادل 24 مرة، بينما التقيا 16 مرة في الكأس، حيث كان الانتصار في 7 منها لصالح صاحب الضيافة، بينما انتصر برشلونة 5 مرات، وتعادلا 4 مرات. (إفي)