فالنسيا – في إطار أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يحل فالنسيا الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء في ملعب “ستامفورد بريدج”، الذي سبق والتقيا على أرضه 3 مرات في نفس البطولة، بحصيلة تعادلين وهزيمة للخفافيش.

ويعود تاريخ أول لقاء جمع بين الفريقين على ملعب “البلوز” إلى ذهاب ربع نهائي نسخة 2006-2007 من “التشامبيونزليغ”، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

Every episode of 'Champions League Years', chronicling our dramatic campaigns in Europe's top competition, is now available to watch on the 5th Stand app! 🤩

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 15, 2019