فالنسيا – في إطار أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يحل فالنسيا الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء في ملعب “ستامفورد بريدج”، الذي سبق والتقيا على أرضه 3 مرات في نفس البطولة، بحصيلة تعادلين وهزيمة للخفافيش.

ويعود تاريخ أول لقاء جمع بين الفريقين على ملعب “البلوز” إلى ذهاب ربع نهائي نسخة 2006-2007 من “التشامبيونزليغ”، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

Every episode of 'Champions League Years', chronicling our dramatic campaigns in Europe's top competition, is now available to watch on the 5th Stand app! 🤩 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 15, 2019

ولكن في لقاء الإياب على ملعب “ميستايا”، سقط الخفافيش على أرضهم بنتيجة (2-1) ليودعوا البطولة.

وفي النسخة التالية من المسابقة الأوروبية، التقى تشيلسي وفالنسيا مجددا، وكانت هذه المرة في دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ما أدى إلى إقصاء الفريق الإسباني بعدما أصبح متذيل المجموعة.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة لفالنسيا على أرض “ستامفورد بريدج”، فكانت في ختام دور المجموعات لموسم 2011-2012 من التشامبيونزليغ، وفي هذا اللقاء، تجرع فريق الخفافيش الهزيمة الوحيدة على أرض تشيلسي إثر سقوطه بثلاثية نظيفة، ليحصل بذلك على المركز الثالث الذي حوله إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وفي المباريات الثلاثة إجمالا، هز فالنسيا الشباك مرة واحدة مقابل 4 أهداف في مرماه. (إفي)