الأرقام على واقيات الشمس.. تعرف على دلالاتها

عمان- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ينصح الناس بشرب الكثير من السوائل، وارتداء ملابس خفيفة وذات ألوان فاتحة، وقبعات، واستخدام واقٍ من الشمس عالي العوامل. والآن بالنسبة لكريمات الوقاية من اشعة الشمس، ما الذي يجب أن تبحث عنه في واقي الشمس؟

جميع الكريمات توجد عليها أرقام، وهي تعني عامل الحماية من الشمس (SPF)، كلما زاد الرقم، زادت الحماية التي يوفرها، وتتمايز كريمات الوقاية من أشعة الشمس فيما بينها بمميزات عدة منها، هذا الرقم وجودة التصنيع والعلامة التجارية كأن تكون لشركة مشهورة.

عامل الحماية من الشمس (SPF) يزودنا بمعلومات عن مدى الحماية التي يوفرها واقي الشمس من الأشعة فوق البنفسجية. ويخبرك نظام النجوم بنسبة الأشعة فوق البنفسجية التي يمتصها واقي الشمس (UVA) مقارنة بكمية الأشعة فوق البنفسجية التي يتم امتصاصها (UVB).

ما المقصود بـUVA وUVB؟

تشير الأشعة فوق البنفسجية A وB إلى أطوال موجية مختلفة من الإشعاع من الشمس التي تدخل الغلاف الجوي للأرض.

ويرتبط UVA بشيخوخة الجلد والتصبغ وكذلك سرطان الجلد، وخاصة سرطان الخلايا الحرشفية (النوع الثاني الأكثر شيوعاً). يمكن أن يؤثر على جلد الإنسان حتى من خلال الزجاج.

تسبب الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB) حروق الشمس، وترتبط بأنواع معينة من سرطان الجلد- سرطان الخلايا القاعدية (النوع الأكثر شيوعاً) وسرطان الجلد الخبيث.

لا يوقف الكريم الواقي من الشمس كل أنواع تلف الجلد، لذلك من أجل الحصول على أقصى قدر من الحماية، يوصى بارتداء الملابس السابغة والبحث عن الظل عندما تكون الشمس أقوى.

ماذا تعني الأرقام؟

يشير رقم (SPF) الموجود على زجاجة واقية من الشمس إلى مقدار UVB الذي يسمح به، وليس مقدار حجبه.

يسمح الواقي من الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 15 بوصول واحد على 15 من أشعة الشمس إلى بشرتك، أو حوالي 7 بالمائة. لذلك فهو يقوم بتصفية حوالي 93 بالمائة من أشعة UVB، بينما يقوم SPF 30 بتصفية حوالي 97 بالمائة.

هذا يعني أنه إذا كان بإمكانك البقاء في الشمس لمدة 10 دقائق من دون حماية، فإن SPF 15 يمنحك نظرياً 15 مرة تلك الحماية، أو ساعتين ونصف قبل أن تحترق.

يشير عدد النجوم إلى النسبة المئوية للأشعة (UVA) التي يتم امتصاصها مقابل نسبة الأشعة فوق البنفسجية (UVB) التي يتم امتصاصها. يتراوح التصنيف من نجمة إلى خمس نجوم، وتكون الخمس نجوم هي الأكثر فاعلية.

ويمكن أن يكون للواقي الشمسي منخفض SPF تصنيف نجوم مرتفع، لأن نسبة الحماية من UVA إلى UVB هي نفسها في منتج SPF أعلى.

وما نريده بصورة مثلى هو أن يكون واقي الشمس بعامل حماية من الشمس عال وتصنيف نجمي مرتفع.

ما مدى فعالية أفضل واق من الشمس؟

تفترض مستويات الحماية هذه أن يستخدم واقي الشمس في ظروف مثالية.

ولكن في واقع الحال لا يضع معظم الناس واقي الشمس بشكل مثالي، ويمكن أن يتسبب العرق أو التواجد في الماء في محو آثاره. ويعتقد الخبراء أن معظم الناس يستخدمون فقط نصف الكمية الموصى بها.

وتقول الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الواقي من الشمس الذي يحتوي على عامل وقاية 30 يمثل “حماية مرضية من أشعة الشمس إضافة إلى الظل والملابس الواقية”، وأنه يجب إعادة وضعه كل ساعتين على الأقل، بغض النظر عن عامل الحماية من الشمس.

وتنص إرشادات الاتحاد الأوروبي على أنه يجب تسويق واقي الشمس فقط على أنه يحتوي على حماية من أشعة الشمس “50+” ولا يستخدم تصنيفات 80 أو 100 التي يمكن العثور عليها في بعض البلدان.

ويعتقد أن هذه التصنيفات قد تكون مضللة بشأن مقدار الحماية الإضافية التي توفرها: يوفر SPF 50 حماية بنسبة 98 بالمائة، بينما يوفر الكريم الذي كتب عليه أنه يوفر حماية 100 نسبة حماية أقل من مائة في المائة.

لا يوجد منتج يوفر حماية 100 بالمائة من أشعة الشمس.

ماذا عن واقيات الشمس

“مرة واحدة في اليوم”؟

هناك الكثير من واقيات الشمس “ذات الاستخدام المطول” في السوق، والتي تعلن عن نفسها على أنها تستخدم “مرة واحدة في اليوم”. تدعي علامات كثيرة أنها توفر الحماية لمدة تصل إلى ثماني ساعات- إذا استخدمت بشكل صحيح.

لكن بعض أطباء الأمراض الجلدية يوصون بضرورة استخدام هذه المنتجات كل ساعتين على الأقل، مثل أي واقٍ شمسي آخر، لأن خطر عدم وضعه على جزء من أجزاء الجسم، أو محو أثره مرتفع للغاية.

وانتقد تقرير صدر في العام 2016 هذه المنتجات لعدم التزامها بما تتعهد القيام به. وخلصت إلى أنه بعد ست إلى ثماني ساعات، انخفض متوسط الحماية المقدمة بنسبة 74 بالمائة.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة