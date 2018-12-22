الأزايده يفتتح المقر الجديد لنادي اتحاد مادبا الرياضي

أحمد الشوابكة

مادبا – افتتح رئيس بلدية مادبا الكبرى ،المهندس أحمد سلامه الازايده اليوم السبت، المقر الجديد لنادي اتحاد مادبا اليوم بحضور د.يوسف غليلات رئيس مجلس محافظة مادبا ونمر العبادي مدير شباب مادبا ورئيس غرفة تجارة مادبا موسى ابوزرعي وعدد من اعضاء المجلس البلدي وجمع غفير من المدعوين ، ورحب رئيس النادي بالحضور وتحدث عن مسيرة النادي وتاريخ تأسيسه 1993 وشكر رئيس واعضاء مجلس بلدي مادبا الكبرى على تبرعهم بهذا المقر العائد لبلدية مادبا لمدة ستة اشهر دون اجره وبعدها تكون الاجره رمزيه ، وقال الازايده ان بلدية مادبا الكبرى لاتألو جهدا”من تقديم ودعم الانديه الشبابيه والمؤسسات والجمعيات الخيريه وان الانديه هي حاضنه للشباب لسقل مواهبهم الرياضيه كما شكر الازايده اعضاء ومجلس بلدي مادبا وموظفي البلديه على جهودهم في تقديم الخدمه للمواطنين ، ووقف الجميع دقيقة صمت وحداد وقرأوا الفاتحه على روح المرحوم الشيخ سلطان ماجد العدوان رئيس النادي الفيصلي ، وسلمت الدروع التكريميه والشهادات لمستحقيها ،